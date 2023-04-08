Москва, 8 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Извержение вулкана Безымянный в Камчатском крае представляет опасность для полётов, поэтому авиакомпаниям следует использовать альтернативные маршруты. Об этом 8 апреля сообщила Росавиация в своём Telegram-канале.

Игорь Шпиленок Вулкан Безымянный

Отмечается, что 7 апреля в 08:38 мск на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана Безымянный и образовавшееся в результате него пепловое облако смещалось в юго-восточную сторону от полуострова. При этом высота столба пепла составила порядка 12 километров, ему был присвоен красный (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«В связи с этим ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» по согласованию с Росавиацией в соответствии с международными нормами ИКАО в целях обеспечения безопасности полетов было издано извещение летному составу (NOTAM — Notice to Airmen), в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские органы обслуживания воздушного движения обеспечили пролёт 23 самолётов из Китая, Индии и других южноазиатских стран в сторону Северной Америки и обратно, обеспечив безопасность полётов 12 иностранных авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля вулкан Безымянный на Камчатке третий раз за день произвёл выброс пепла. Его высота составила 5,5 километра. Шлейф пепла распространился на восток в сторону Камчатского залива.