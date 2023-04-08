Берлин, 8 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Сигналом, посланным России со стороны НАТО, являются военные учения альянса в Польше, пишет немецкое издание Das Erste.

Atlanticcouncil.org Военные учения НАТО в Польше

В материале отмечается, что учения НАТО проводятся не просто так — на фоне спецоперации России на Украине альянс послал Москве сигнал, тем более что манёвры идут в Польше.

В них участвуют военные из шести стран — членов НАТО, включая Польшу, США и Германию. В учениях задействованы немецкие танки Leopard 2, польские «Т91» и американские Abrams.

Военные отрабатывает действия в чрезвычайных ситуациях в Мазурах, на крайнем северо-востоке Польши. Командование НАТО на учениях возглавляет генерал бундесвера Юрген-Иоахим фон Зандрарт.

По словам командующего учениями, у манёвров сегодня особый смысл. «Все тренировки и учения, которые здесь проходят, естественно, происходят на фоне, который заставляет солдат осознать серьёзность ситуации», — заявил фон Зандрарт.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов 7 апреля заявил, что натовцы активно используют постсоветское пространство. США рассматривают его как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО.