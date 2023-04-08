Москва, 8 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Российские войска смогут уничтожить водный десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае высадки в Запорожской области, но в случае круговой обороны это будет сделать сложнее. Об этом военный корреспондент Александр Сладков написал в своём Telegram-канале.

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Как рассуждает военкор, до берега противника в некоторых местах до 25 километров, в среднем — девять километров. Российские войска смогут отразить атаку, даже если противник погрузится на быстроходные плавающие средства и достигнет берега за одну-три минуты. Однако если противник нанесёт обходной удар, российским военным придётся труднее.

«Если это будет атака с тыла, если противник будет наносить обходящий удар со стороны суши, тогда, выдерживая круговую оборону, отражать водный десант будет сложнее», — написал Сладков.

По его словам, у ВСУ нет шансов на Каховском водохранилище, так как берег плотно заминирован. Кроме того, военкор отметил, что у объекта располагаются российские войска, которые хорошо оснащены военной техникой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сладков считает, что увеличение расхода боеприпасов позволит Вооружённым силам России сломить любую оборону ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. По его словам, это позволяет выполнять задачи специальной военной операции (СВО) в соответствии с планом.