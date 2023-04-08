Москва, 8 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Ежедневно до конца апреля специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Так, сегодня, 8 апреля, эти работы начались на Садовом кольце.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«В первую очередь, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, — очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца — Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Садовая-Сухаревская, Большая Садовая и Садовая-Черногрязская».

Бирюков сообщил, что мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий проходят в российской столице в рамках месячника по благоустройству.

Заместитель мэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Работы ведутся только в теплое время года. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем — около двух часов.

В течение сегодняшнего дня 39 промышленных альпинистов с использованием 80 автовышек приведут в порядок фасады и цоколи 96 зданий в центре Москвы, отметил заместитель мэра.

«На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10–15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой», — резюмировал Петр Бирюков.