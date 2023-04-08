Москва, 8 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, следует из картотеки судебных дел Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде

«Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», — говорится в карточке дела.

Отметим, что либо представители Треповой не стали обжаловать арест, либо не успели.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный районный суд города Москвы 4 апреля избрал в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2023 года. Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась, но при этом заявила, что не знала о том, что было внутри сувенира. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, получили ранения ещё более 40 человек.

В Москве 8 апреля проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским. Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища. В целях безопасности на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, Троекуровский проезд перекрыт. По пути к кладбищу выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии. Рядом с гробом военкора в ходе церемонии прощания заметили кувалду.