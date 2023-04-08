Лондон, 8 апреля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Страны Европы не смогли заменить поставки российского природного газа долгосрочными контрактами, поэтому их ждут проблемы предстоящей зимой. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной Reuters.

«Покупка СПГ для замены поставок из России помогла пережить первую зиму украинского конфликта: в 2022 году Европа импортировала 121 миллион тонн топлива, что на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Но за это пришлось заплатить: Европа покупала на спотовом рынке, где цены намного выше», — говорится в статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Европы

Отмечается, что в 2021 году доля спотовых (единовременных) покупок сжиженного природного газа (СПГ) в Европе составляла 13%, а в 2022 году — более 30%. Ожидается, что в 2023 году доля краткосрочных сделок превысит 50%, но для полноценного обеспечения топливом на зиму нужно 75%.

По мнению экспертов, проблема была вызвана тем, что в Европе, поддавшись давлению «зелёных», отказались от долгосрочных контрактов на газ, а теперь не могут найти им замену. До сих пор Германия отказывается заключать контракт с катарской компанией на 25 лет, так как обязалась выполнять сокращение выбросов парниковых газов. В Катаре готовы поставлять СПГ по контрактам с меньшим сроком, но по повышенным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США отметила успехи в «снижении зависимости» Европы от российского газа. В МИД по этому поводу отметили, что Вашингтон фактически подорвал экономику Европы, разрывая её связи с Москвой. Теперь странам ЕС вместо российского газа приходится покупать американский СПГ, который гораздо дороже.