Вашингтон, 8 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Клиенты американских банков менее чем за месяц вывели с депозитов порядка 500 миллиардов долларов. Об этом 8 апреля сообщило RT со ссылкой на статистику Федеральной резервной системы США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что этот отток оказался рекордным за последние пять десятилетий.

«Согласно последним оценкам ведомства, с 1 по 29 марта американцы забрали из банков почти $499 миллиардов. Произошедшее менее чем за месяц бегство вкладчиков стало самым масштабным за всё время наблюдений — с 1973 года», ― говорится в публикации.

За четыре недели суммарно крупные американские банки лишились почти $157 миллиардов, мелкие финансовые организации потеряли порядка $249 миллиардов, а зарубежные — $93 миллиарда.

В результате общий объём депозитов в США сократился до минимума последних полутора лет и составил около 17,19 триллиона долларов.

Аналитики уверены, что бегство вкладчиков связано с паникой среди населения вследствие банкротства сразу трёх крупных кредитных организаций в США. Они считают, что ключевой причиной обострения ситуации в банковском секторе стало резкое ужесточение монетарной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден заявил, что в сложившихся проблемах американской банковской системы виновна администрацию бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер намерен для снижения вероятности новых банкротств обратиться к Конгрессу и банковским регуляторам на тему усиления требований к кредитным организациям.

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд считает, что США могут столкнуться с банкротством ещё не менее 50 банков, пока американские власти не решат структурные проблемы в экономике. По его мнению, власти, скорее всего, будут вынуждены как-то ввести большее удержание средств на счетах.

В марте крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) привёл к тому, что за пять дней после события вкладчики других банков в США сняли со своих счетов 98,4 миллиарда долларов.