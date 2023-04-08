Москва, 8 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. За минувшие российскими войсками было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом 8 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российским средствам противовоздушной обороны удалось за сутки перехватить семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и сбить семь беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили за сутки на донецком направлении до 370 украинских военных и наёмников. Также ими было уничтожено три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» ВСУ.