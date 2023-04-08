Сыктывкар, 8 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд арестовал обвиняемого в грабеже с применением насилия Илью Болобана, являющегося помощником депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова (КПРФ). Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Сыктывкара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 марта 2023 года Илья Болобан, находясь в офисе КПРФ по адресу город Сыктывкаре ул. Интернациональная, дом 110, повалил девушку на пол и ударил её, после чего похитил её телефон стоимостью 59 тысяч рублей. Телефон потерпевшей до настоящего времени не обнаружен, а вызванный по повестке для допроса в качестве свидетеля очевидец уехал из Сыктывкара.

По мнению следствия, это свидетельствует о возможных попытках Болобана повлиять на следствия — через согласование показаний с другими участниками расследования или сократие следов преступления. Эти факты суд учел при избрании меры пресечения.

Суд постановил арестовать Болобана до 5 июня 2023 года. Постановление в законную силу не вступило. Дело расследует республиканский СК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 6 апреля у ряда членов регионального отделения КПРФ в Республике Коми, которое возглавляет депутат Госдумы Олег Михайлов, прошли обыски по делу о грабеже. Действия проводились сотрудниками управления Следственного комитета по региону.