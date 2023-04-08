Москва, 8 апреля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по ВСУ в ДНР и ЛНР с применением тяжёлых огнеметных систем, сообщил 8 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

По данным ведомства, авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы ударили по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении в районе населённых пунктов Невское (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Украинских боевиков атаковали военнослужащие группировки войск российской армии «Центр».

Представитель военного ведомства добавил, что за сутки на краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 80 украинских боевиков, боевую бронемашину, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

В Минобороны 8 апреля сообщили, что российские десантники поразили огневые позиции ВСУ 57-миллиметровыми зенитными пушками. Опубликовано видео удара из орудий, установленных на кузов «Урала-4320».