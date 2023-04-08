Москва, 8 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. За последние сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 370 украинских военных и наёмников. Об этом 8 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также российские военные за это время уничтожили три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на краснолиманском направлении в ходе проведения воздушной разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов «Зала» и «Орлан-30» были вскрыты огневые позиции, сосредоточение техники и живой силы противника. Все цели были уничтожены в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр».