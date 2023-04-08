Москва, 8 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 60 военных и самоходную артиллерийскую установку САУ «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга 8 апреля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Гаубица «Мста-Б» ВС РФ на боевой позиции

«На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также САУ «Акация», — говорится в сводке Минобороны.

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Кроме того, российские военные уничтожили до 55 украинских военных, гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

Также 8 апреля в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 370 украинских военных и наёмников. Конашенков уточнил, что также российскими военными за это время было уничтожено: три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» ВСУ.