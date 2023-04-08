Российские войска уничтожили 80 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 80 человек личного состава на краснолиманском направлении в ДНР
Красный Лиман, ДНР, 8 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении за прошедшие сутки составили до 80 военнослужащих. Об этом в субботу, 8 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«На краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР) и Ямполовка (ДНР)», — уточнил Конашенков.
По его словам, за прошедшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 80 военных, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20 и два дрона.
Также в ходе брифинга официальный представитель Минобороны сообщил, что подразделения Вооружённых сил России на донецком направлении за последние 24 часа уничтожили до 370 украинских военных и иностранных наёмников.