Ашхабад, 8 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Власти Туркменистана в субботу, 8 апреля, официально подтвердили смерть матери Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова Огулабат. Об этом сообщило государственное информационного агентство TDH.

Владимир Смирнов/ТАСС Гурбангулы Бердымухамедов со своей 85-летней мамой во время голосования на избирательном участке. 12.03.2022 Ашхабад

«В священный месяц Рамадан, на 86 году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой — матери Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага и бабушки Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что туркменский народ воспринял это известие с глубокой скорбью.

Гурбангулы Бердымухамедов занимал должность президента Туркменистана с 21 декабря 2006 года по 19 марта 2022 года, после чего возглавил верхнюю палату парламента страны — Халк Маслахаты. Национальным Лидером Туркмении Бердымухамедов был объявлен 21 января 2023 года после решения властей о реорганизации легислатуры.