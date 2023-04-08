Вашингтон, 8 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден и финансист Джордж Сорос, создавший сеть неправительственных организаций, направили США на путь саморазрушения. Об этом говорится в статье обозревателя Стива Маккэнна, опубликованной журналом The American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению журналиста, эти политики являются «мегаломаньяками» (маньяками с манией величия). Он обвинил Сороса в попытке разрушить избирательную систему и в подрыве веры общества в американскую систему правосудия.

«Он знает, что как только эти два столпа рухнут, наша страна встанет на путь необратимой трансформации», — написал Маккэнн.

Обозреватель отметил, что Сорос через свои фонды за 2018 потратил 708 миллионов долларов на то, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов, когда Республиканская и Демократическая партии за 2017 и 2018 годы смогли собрать всего 502 миллиона долларов. Всего, под данным Маккэнна, Сорос потратил на достижение своих целей почти девять миллиардов долларов.

Автор статьи заявил, что Сорос для продвижения своей повестки с 2016 по 2020 год выплатил 131 миллион долларов 253 медиа-группам и СМИ. Маккэнн также напомнил, что в 1998 году финансист признался, что в годы войны ходил с венгерским нацистом по квартирам евреев конфисковать их имущество, хотя сам является евреем. Сорос также отметил, что его не мучают угрызения совести за сотрудничество с нацистом.

Байдена обозреватель считает зацикленным на себе «нарциссом», мечтающим добиться славы 32-го президента США Франклина Рузвельта. Маккэнн также отметил, что действующий президент полностью поменял политические взгляды, так как в молодости поддерживал сегрегацию и притеснения геев.

«Это искаженное мышление объясняет готовность Байдена оправдывать его стремление торговать своим политическим положением ради личной выгоды. Более 40 лет он бездушно злоупотреблял членами своей семьи, используя их в своих схемах», — заявил журналист.

Маккэнн считает, что Байдена и Сороса объединяет желание «сокрушить» экс-президента США Дональда Трампа, причём их методы ведут страну по опасному пути.

«Пока Сорос даёт деньги и обеспечивает организацию процесса, рассеянный Байден руководит реализацией его подлых планов», — сделал выводы Маккэнн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Трам, комментируя уголовное преследование, которое началось против него, обвинил Сороса во вмешательстве в «невиданных масштабах» в выборы, а также в поддержке прокурора Элвина Брэгга, который избрался на эту должность, обещая «достать» Трампа.