Слуцкий назвал Владлена Татарского настоящим сыном великой России
Москва, 8 апреля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя ― Максим Фомин), который трагически погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, жил как герой и умер как герой. Об этом 8 апреля на церемонии прощания с военкором журналистам заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Он жил честно, как герой, и ушёл из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников», ― подчеркнул парламентарий.
По его словам, Татарский был «настоящим парнем, настоящим сыном великой России, который отдал жизнь за будущее своей страны».
«Он всегда жил по правде, говорил то, что думает и его жизнь была яркой, правдивой», ― указал Слуцкий.
Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.
По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. При этом она утверждала, что не знала о взрывчатке внутри сувенира. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.
В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе главы государства отмечено, что военкор удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».
Владлен Татарский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.