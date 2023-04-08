Москва, 8 апреля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя ― Максим Фомин), который трагически погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге, жил как герой и умер как герой. Об этом 8 апреля на церемонии прощания с военкором журналистам заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сергей Бобылев/ТАСС Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

«Он жил честно, как герой, и ушёл из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников», ― подчеркнул парламентарий.

По его словам, Татарский был «настоящим парнем, настоящим сыном великой России, который отдал жизнь за будущее своей страны».

«Он всегда жил по правде, говорил то, что думает и его жизнь была яркой, правдивой», ― указал Слуцкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. При этом она утверждала, что не знала о взрывчатке внутри сувенира. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.

В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе главы государства отмечено, что военкор удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Владлен Татарский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.