Москва, 8 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Рядом с гробом военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ходе церемонии прощания была замечена кувалда, сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

В социальной сети также опубликовали фото, на котором рядом с гробом лежит большой молот. При этом гроб с телом военкора закрыт.

В Москве 8 апреля проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который трагически погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Мероприятие проходит на территории Троекуровского кладбища. В целях безопасности на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, Троекуровский проезд перекрыт. По пути к кладбищу выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.