Москва, 8 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где в том числе ознакомился с работой медицинских учреждений. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Мурашко

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новых регионах оказывают первичную, специализированную и скорую медицинскую помощь, а также проводят телемедицинские консультации с ведущими российскими специалистами.

Кроме того, пациенты, которым требуется оказание высокотехнологической медицинской помощи, направляются на лечение в медицинские организации в другие регионы и в медцентры федерального уровня.

Также указывается, что во время поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. Во все указанные медицинские организации производится поставка необходимого оборудования и лекарств для обеспечения бесперебойной медпомощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ремонт медучреждений в новых российских регионах не проводился на протяжении десятилетий. Потому необходимо проводить эти работы и вести строительство новых объектов здравоохранения.