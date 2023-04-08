Москва, 8 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Правительство России выделит миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. Следующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 8 апреля сообщается на сайте Кабмина.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Сотрудник ветеринарной службы

«Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах, а также своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства. Таким образом, общий объём финансирования противоэпизоотических мероприятий с учетом дополнительно выделенных средств в 2023 году составит более 3,7 миллиарда рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские фермеры с 2023 года получили больше возможностей развить собственное дело: увеличить поголовье скота, закупить оборудование или начать выпуск собственной продукции им помогает грант «агростартап». Его сумма в зависимости от типа фермерского хозяйства и сферы деятельности составляет теперь до восьми миллионов рублей.