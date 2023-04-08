Москва, 8 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Порядок действий в случае отмены или переноса концерта разъяснили потребителям 8 апреля в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

В ведомстве сообщили, что часто у потребителей возникают вопросы, что делать с билетами, если концерт отменили или перенесли.

Если произошла подобная ситуация, человек, купивший билет на концерт, вправе потребовать от организатора мероприятия возмещения полной стоимости билета (согласно пункту 1 статьи 28 закона «О защите прав потребителей»).

Также он вправе потребовать «полного возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента».

Ведомство пояснило, что необходимо направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, чтобы купившему билет вернули его стоимость. Чтобы не ошибиться в составлении претензии, следует обратиться в территориальные органы службы Роспотребнадзора или в консультационные центры по защите прав потребителей.

«Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, следует воспользоваться правом, закреплённым в статье 11 Гражданского кодекса РФ, и обратиться с исковым заявлением в суд», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора готовы поддержать потребителя и на этом этапе разбирательства.

Власти города Чебоксар 5 апреля сообщили об отмене концерта певицы Дианы Арбениной. Причина не называлась. Отмена концертов певицы в России происходит не в первый раз: в 2014 году произошло подобное после её выступления в Киеве.

В марте был отменён концерт в Краснодаре певицы Ани Лорак. Как пояснил мэр Евгений Наумов, жители города не хотят, чтобы в Краснодаре «устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти».