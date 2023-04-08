Севастополь, 8 апреля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 8 апреля в Telegram-канале предупредил горожан об учебных стрельбах Черноморского флота.

Onf.ru Михаил Развожаев

«На Северном молу идёт учебная стрельба нашего флота. В городе всё спокойно», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что над городом Феодосия была сбита запущенная с территории Украины ракета. Обломки сбитой ракеты Вооружённых сил Украины упали в одном из населённых пунктов полуострова.

В четверг, 6 апреля, в пресс-службе Черноморского флота рассказали, что экипаж модернизированной дизель-электрической подводной лодки «Алроса» отработал в Чёрном море торпедные стрельбы.