Вашингтон, 8 апреля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск планирует посетить Китай. Об этом 8 апреля со ссылкой на источники сообщило американское агентство Bloomberg.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС Илон Маск

По данным издания, предприниматель отправится в КНР уже в эти выходные. Предположительно, он побывает на расположенном в Шанхае заводе принадлежащей ему компании.

В рамках поездки, по предварительным данным, предусмотрена встреча миллиардера с представителями городских властей. Отмечается, что программа поездки может быть дополнена другими мероприятиями.

Вместе с Маском в Китай отправится старший вице-президент Tesla Том Чжу.

Ранее о возможной поездке американского бизнесмена в Китай сообщило агентство Reuters. По данным источников издания, Маск планирует провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Это будет его первый визит в Китай после пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla заявила о планах построить ещё один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия в зоне свободной торговли района Линьган.