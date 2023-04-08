Варшава, 8 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Польский Орден Белого Орла следует заменить на Орден птицы додо, которая является синонимом глупости и отсутствия инстинкта самосохранения, пишет в статье для Myśl Polska историк Пшемыслав Пяста.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Президента Украины Владимира Зеленского наградили в Польше орденом Белого Орла. Так Зеленский присоединился к знатной группе рыцарей этого ордена, в которую входят царица Екатерина II, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV и итальянский лидер Бенито Муссолини, отметил автор.

Он призвал закрыть список рыцарей ордена Белого Орла навсегда и на его месте создать Орден птицы додо. Эту птицу ассоциируют с глупостью и отсутствием инстинкта самосохранения. Эти особенности, по мнению автора, связывают народ Польши с птицами, вымершими в семнадцатом веке.

В материале говорится, что Зеленский мог бы извиниться за обстрелы польской территории украинскими ракетами, за так называемый инцидент в Пшеводуве. По вине украинцев, пишет автор, польские граждане лишились жизни и имущества.

«Зеленский прекрасно понимает, что глупых, словно птицы додо, поляков достаточно публично похвалить и фамильярно похлопать по спине, чтобы они забыли о собственных интересах», — заключил Пяста в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе заявил, что Украине прочат будущее в составе Польши после завершения украинского конфликта. Объединившись, две страны смогли бы более эффективно противостоять России. По его словам, о восстановлении Речи Посполитой уже заявляют польские аналитики. Он отметил, что польза в объединении с Польшей для Украины будет состоять и в том, что вопрос о вступлении её в ЕС и НАТО будет решен сам собой.