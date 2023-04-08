Ханты-Мансийск, 8 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске 8 апреля в рамках Югорского лыжного марафона прошла гонка на 50 километров. Победу в ней одержал Олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Донат Сорокин/ТАСС Спортсмен Сергей Устюгов

Устюгов преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 44 секунды. Второе место занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов, он показал результат 1 час 52 минуты 2 секунды. Третьим к финишу пришёл бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по биатлону Никита Поршнев с результатом 1 час 54 минуты 10 секунд.

Примечательно, что сегодня Устюгову исполнился 31 год. Он стал чемпионом Игр в Пекине в эстафете, а в 2017 году завоевал два золота чемпионата мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль ЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Устюгов стал победителем масс-старта на дистанции 50 километров классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Российское первенство проходило в Тюмени. 18 марта на том же чемпионате Устюгов одержал победу в классическом спринте.