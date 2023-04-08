Анкара, 8 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Газ, который был найден Турцией в Чёрном море, может удовлетворять бытовые потребности страны в течение 35 лет. Об этом 8 апреля заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

Михаил Терещенко/ТАСС Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез

«Разведанные запасы на данный момент составляют 710 миллиардов кубометров. Этого нам хватит на обеспечение домов в течение 35 лет», — сказал он.

Донмез отметил, что с потребностями турецких предприятий этого объёма должно хватить на 15–20 лет, уточнив, что, согласно имеющимся расчётам, цена газа из этих месторождений в Черном море будет ниже импортного.

Также министр указал, что общая цена разведанных запасов газа на территории Турции составляет 500 миллиардов долларов по актуальным мировым ценам, и добавил, что он начнёт поступать на турецкий рынок уже в мае текущего года.

«Распределением газа в национальной сети будет заниматься Botas [нефтегазовая компания Турции]. Мы контролируем вопросы ценообразования», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фатих Донмез рассказал, что парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, которые нужны для начала работы международного газового хаба. Он отметил, что после того, как газовый хаб заработает, цены на топливо снизятся, что важно для Европы.