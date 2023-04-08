Мелитополь, 8 апреля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Классической информационной спецоперацией назвал вброс о засекреченных планах США и НАТО усилить ВСУ дополнительным контингентом перед контрнаступлением председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ИА REGNUM Информационная война

Указав на то, что в документах упоминается о 48–50 тысячах военных, «которые могут быть собраны» для контрнаступления, Рогов сказал, что это напоминает классическую информационную спецоперацию.

Вброс был сделан, чтобы ввести Россию в заблуждение. Очевидно, нужно было, чтобы в Москве решили, будто ВСУ пока не готовы наступать и что пока российским военным «можно расслабиться». По его мнению, доля правды в изложенной в СМИ информации есть, но только не по поводу сроков контрнаступления.

«На мой взгляд, это легализация информации о приазовском наступлении, чтобы с нашей стороны была иллюзия, что до него есть время, можно к нему не готовиться в ближайшие дни», — цитирует Рогова ТАСС.

По его оценке, всё обстоит на самом деле иначе: ВСУ продолжают получать военную технику, боевики уже прошли подготовку, и их достаточное количество. К линии соприкосновения поставляются горюче-смазочные материалы, так что техника ВСУ «не будет стоять на месте, а пойдет в наступление».

Пентагон объявил о начале расследования утечки в СМИ информации о засекреченных планах США и НАТО 6 апреля. Информационный вброс был зафиксирован в социальных сетях несколькими днями ранее, а затем появился в прессе. Обнародованная информация содержала данные о графиках поставок ВСУ вооружений, о численности войск и батальонов.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несомненным фактом вовлечённость в вооружённый конфликт на Украине НАТО и США. Он подчеркнул, что на результат СВО ни эти вбросы, ни участие натовцев по сути не повлияют.