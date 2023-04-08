Москва, 8 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) 8 апреля опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу. На сайте РПЛ указаны даты игр с 24 по 30 туры.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 19 апреля запланированы встречи «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов» в рамках полуфинала второго этапа «Пути регионов». Также в этот день ЦСКА и «Урал» проведут первый матч в финале «Пути РПЛ».

Последний тур пройдет 3 июня. В этот день сыграют все 16 команд, участвующих в чемпионате.

Второй сезон подряд Кубок России проводят с разделением на две сетки: «Путь РПЛ» (верхняя) и «Путь регионов» (нижняя). Проигравшие в верхней сетке вылетают в нижнюю. Победителя выявят в грандфинале между победителями «Пути РПЛ» и «Пути регионов».

Президент РПЛ Александр Алаев в апреле заявил, что планируется изменить также и формат Суперкубка России.