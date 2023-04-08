Донецк, 8 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск при помощи зенитных орудий уничтожили живую силу и технику Вооружённых сил Украины, окопавшихся в лесах. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

Кадр из видео Работа подразделений ВДВ

Костромские десантники под прикрытием бронегруппы поразили огневые позиции противника 57-миллиметровыми зенитными пушками. После этого расчёты оперативно переместились, чтобы не попасть под ответный огонь со стороны ВСУ.

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Отмечается, что для мобильности и маневренности зенитные орудия установлены на кузов советского грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал-4320». Для разведки и контроля предполагаемых целей используются беспилотники.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении гаубицы и миномётного расчёта ВСУ на запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы при помощи автоматических звукометрических комплексов.