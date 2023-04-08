Москва, 8 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Российские военные под командованием капитана Дмитрия Михеева отбили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Подавив огневые точки противника <…> российские военнослужащие закрепились на выгодном рубеже и приготовились к атаке противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие во взаимодействии с артиллерией не менее десяти раз отражали контратаки противника. Подразделение уничтожило танк, три боевые машины пехоты, две единицы боевых бронированных машин, два расчета противотанковых ракетных комплексов и большое количество живой силы противника.

Минобороны отметило, что, проявляя мужество и героизм, офицер создал благоприятные условия для выполнения дальнейшей задачи по освобождению населенного пункта от военных ВСУ.

Как сообщало 8 апреля ИА REGNUM, два вертолёта и один самолёт ВСУ уничтожил российский лётчик Алан Датиев за один боевой вылет. По словам лётчика, это произошло во время стандартного патрулирования воздушного пространства. По его словам, один из самолётов ВСУ пытался атаковать, а два другие скрылись. Атакующий Су-25 был сбит.