Донецк, 8 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время российским военным предстоит решить главную задачу в ходе украинского конфликта. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Friedemann Kohler/DPA/TASS Александр Ходаковский

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением», ― написал комбат в своём Telegram-канале.

Ходаковский пояснил, что это позволит российской армии перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой. По его словам, сейчас очень многое зависит от пушек и ракет.

«Если сможем выжать из них максимум эффективности, пехота устоит», ― указал командир батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что российские войска могли бы быстрее освободить Артёмовск (украинское название — Бахмут), однако не спешат брать город под контроль. Он пояснил, что сейчас ВС РФ не заинтересованы в молниеносных рывках, перед ними стоит иная задача — перемолоть резервы Вооружённых сил Украины ВСУ) и удержать ровную линию фронта. По его словам, наступление в Артёмовске замедлили специально, чтобы украинское командование стянуло побольше сил к городу.