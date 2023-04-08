Комбат Ходаковский назвал главную задачу ВС России на ближайшее время
Комбат Ходаковский рассказал, что скоро Вооружённым силам России предстоит решить главную задачу
Донецк, 8 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время российским военным предстоит решить главную задачу в ходе украинского конфликта. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.
«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением», ― написал комбат в своём Telegram-канале.
Ходаковский пояснил, что это позволит российской армии перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой. По его словам, сейчас очень многое зависит от пушек и ракет.
«Если сможем выжать из них максимум эффективности, пехота устоит», ― указал командир батальона.
Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что российские войска могли бы быстрее освободить Артёмовск (украинское название — Бахмут), однако не спешат брать город под контроль. Он пояснил, что сейчас ВС РФ не заинтересованы в молниеносных рывках, перед ними стоит иная задача — перемолоть резервы Вооружённых сил Украины ВСУ) и удержать ровную линию фронта. По его словам, наступление в Артёмовске замедлили специально, чтобы украинское командование стянуло побольше сил к городу.