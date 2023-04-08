Симферополь, 8 апреля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Обломки сбитой российской системой противовоздушной обороны ракеты ВСУ упали в одном из населённых пунктов Крыма. Об этом 8 апреля сообщил советник главы регионы Олег Крючков в своём Telegram-канале.

РИА Новости Обломки ракеты

«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма», — написал он в своём сообщении.

Крючков уточнил, что в результате этого никто не погиб и нет разрушений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 8 апреля Крючков сообщил, что в регионе в районе Феодосии сработали системы ПВО. Позднее глава Республики Крым Сергей Аксёнов написал, что над Феодосией на восточном берегу полуострова, сбили ракету, запущенную с территории Украины.