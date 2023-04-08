Киев, 8 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Киевской и Закарпатской областях Служба безопасности Украины уничтожила три канала выезда уклонистов от военной службы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«СБУ ликвидировала ещё три схемы уклонения от мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что силовики задержали организаторов схемы, среди которых глава военно-врачебной комиссии и адвокат. По версии следствия, первый из них действовал в Киевской области, он за взятку снимал граждан с учёта военнообязанных. В столичном регионе был и второй канал выезда. На нём действовал руководитель благотворительной организации, оформлявший «бронь» от мобилизации для водителей, перевозивших гуманитарную помощь через границу.

В Закарпатской области была третья схема. Местный адвокат организовывал переход государственной границы вне пропускных пунктов.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещён.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал к максимальной мобилизации. Сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от призыва, отмечал он. В конце февраля журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорится, что мобилизация на Украине проходит с серьезными нарушениями законодательства. Кроме того, призывная кампания в стране ведётся «агрессивно», а жители скрываются от призыва. ИА REGNUM сообщало, граждан Украины призывного возраста, предпринимающих попытки выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на родину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ.