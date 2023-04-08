Москва, 8 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. На данный момент у каждого десятого жителя России имеется карта зарубежного банка. Об этом говорится в результатах исследования Anderida Financial Group, которые 8 апреля приводит РИА Новости.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1,9 тысячи жителей России, имеющих постоянный доход и проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.

Aleksander Polyakov Карта

«По нашим данным, на текущий момент доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, превысила 11%», — говорится в результатах исследования и уточняется, что в этот же период в 2022 году таких же жителей в стране было не более 3%.

Отмечается, что, согласно прогнозу, в 2023 году доля россиян, являющихся обладателями карт в иностранных банках, может вырасти до 15%, в результате чего у каждого шестого-седьмого экономически активного жителя будут счета в зарубежных банках.

Также указывается, что 36% россиян из числа имеющих счета в кредитных организациях за рубежом оформили карту в банках Казахстана, 16% — в Турции, 10% — в Грузии, 6% — в Армении и 5% — в Белоруссии. Кроме того, 12% таких россиян имеют банковские счета в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии и ещё 15% в остальных странах мира.

При этом добавляется, что 59% жителей России объяснили такое решение необходимостью удобного платёжного средства для расчетов за границей или в иностранных онлайн-магазинах, 30% — необходимостью хранения своих денежных средств за рубежом и ещё 11% заявили, что сделали это на всякий случай. 34% россиян оформили такие счета во время посещения страны банка-эмитента, а остальные 66% дистанционным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России мошенники нашли новый способ красть деньги с карт клиентов банков. Для этого данные карт им не требуются.