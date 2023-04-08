Вашингтон, 8 апреля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Профессор из США Николай Петро, ранее заявлявший, что Украину ждёт крах, пояснил, что не давал прогнозов, а делился данными проведённого им анализа, сообщает 8 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Расчленение Украины

По его словам, когда он говорил о будущем крушении Украины, он имел в виду, что вооружённый конфликт на её территории отбросил страну «дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе».

В связи с тем, что его заявление вызвало негодование участников организованной Bank of America экспертной конференции, в которой он участвовал в США, и онлайн-трансляция была прервана, Петро дал разъяснения:

«Я указал автору материала из Financial Times о конференции, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ».

По оценке Петро, профессора политической науки университета Род-Айленда, Украине придётся долго восстанавливать экономику, возможно, в течение нескольких десятков лет.

Он добавил, что украинским властям придётся вступить в диалог с миллионами русскоязычных жителей. Пока Киев не решит с Москвой вопрос о границе и не наладит отношения в других сферах, Украина останется нищей и изолированной.

О скандале на конференции, организованной Bank of America, из-за заявления Петро сообщало издание Financial Times. Организаторам мероприятия поступили жалобы от клиентов банка из-за «пророссийских комментариев», и пришлось отменить часть сессий по антироссийским санкциям и отношениям США и России.

По оценке отставного офицера американской разведки Скотта Риттера, Киев ждёт поражение из-за истощения боеприпасов. «Всё будет кончено» летом 2023 года, считает эксперт.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил жителей Украины в «расходный материал».