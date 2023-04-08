Волноваха, ДНР, 8 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Мирный житель населённого пункта Владимировка в ДНР получил ранения при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Евгений Биятов/РИА Новости Медик у автомобиля скорой медицинской помощи

Отмечается, что мужчина 1985 года рождения получил ранения при попадании снаряда калибра 155 миллиметров по улице Симоненко, 9. Дальнейшая информация о последствиях обстрела со стороны ВСУ уточняется.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что факт обстрела был зафиксирован в 10:47 по местному времени. По направлению Катериновка — Владимировка было выпущено десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Село Владимировка, находящееся в 15 километрах от Угледара, где в последние месяцы ведутся активные бои, входит в зону ответственности администрации Волновахского района.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 18 раз. Обстрелы из артиллерии калибра 155 миллиметров были зафиксированы на донецком, горловском и ясиноватском направлениях. Под огонь ВСУ попали районы населённых пунктов Горловка, Яковлевка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Владимировка и Еленовка.