Балашиха, Московская область, 8 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Балашихе ребёнка с ДЦП избили в детском саду, сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

Согласно полученной информации, мать ребёнка стала замечать, что сын приходит из детского сада с синяками, гематомами и ушибами. Виновником оказалась девушка с психологическим образованием, которую прикрепили к мальчику для ухода и помощи в адаптации.

«Она призналась в содеянном и извинилась», — говорится в сообщении.

Стало известно также, что воспитательница выкручивала мальчику пальцы.

Кроме того, из разговора с другими родителями стало ясно, что от дошкольников были жалобы на побои. Один из детей пожаловался, что его били по голове.

Дошкольное учреждение теперь ждут проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, учитель одной из школ Дмитрова нанёс ученице удар по голове. Инцидент был запечатлён на видеозапись. Следователи проводят допросы родителей школьницы и сотрудников учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.