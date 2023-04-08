Симферополь, 8 апреля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Над городом Феодосия, который расположен на восточном берегу Крыма, была сбита ракета, запущенная с территории Украины. Об этом 8 апреля сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал глава республики.

Тип сбитой ракеты не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе в районе Феодосии сработали системы ПВО. По его словам, информация об этом на тот момент проверялась.