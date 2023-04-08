Российский лётчик за один вылет сбил два вертолёта и самолёт ВСУ
Российский лётчик Алан Датиев за один вылет сбил два вертолёта Ми-24 и штурмовик Су-25 ВСУ
Москва, 8 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Два украинских военных вертолёта и один самолёт уничтожил российский лётчик Алан Датиев за один боевой вылет, сообщили 8 апреля «Известия».
По словам Датиева, это произошло во время стандартного патрулирования воздушного пространства.
«По характеристикам — два вертолёта Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение», — сообщил Датиев.
Затем он обнаружил три цели в другом районе, который патрулировал, определив, что это штурмовики Су-25. Один из самолётов пытался атаковать, а два другие скрылись. Атакующий Су-25 был сбит, отметил лётчик, добавив: «В итоге 3:0 в мою пользу».
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