Москва, 8 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Два украинских военных вертолёта и один самолёт уничтожил российский лётчик Алан Датиев за один боевой вылет, сообщили 8 апреля «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По словам Датиева, это произошло во время стандартного патрулирования воздушного пространства.

«По характеристикам — два вертолёта Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение», — сообщил Датиев.

Затем он обнаружил три цели в другом районе, который патрулировал, определив, что это штурмовики Су-25. Один из самолётов пытался атаковать, а два другие скрылись. Атакующий Су-25 был сбит, отметил лётчик, добавив: «В итоге 3:0 в мою пользу».

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