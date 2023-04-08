Харьков, Украина, 8 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар из установок реактивных систем залпового огня по скоплению вооружения и военной техники Вооружённых сил Украины на купянском направлении. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Работа реактивных систем залпового огня «Град» ВС РФ в зоне проведения СВО

По его словам, скопление военной техники 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Богуславка (Харьковская область) удалось поразить при поддержке реактивных систем залпового «Град» и «Торнадо-С».

«Нанесен групповой удар РСЗО БМ-21 «Град» под командованием начальника расчёта старшего лейтенанта Сергея Абрамова и «Торнадо-С» под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова», — рассказал Зыбинский.

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ потеряли до двух десятков человек личного состава, а также пять единиц военной техники, в том числе грузовик со снарядами и боеприпасами.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы на запорожском направлении удалось обнаружить и уничтожить миномётный расчёт ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области.