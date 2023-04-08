Феодосия, Крым, 8 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Крыму в районе Феодосии сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Информация проверяется, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Предварительно. В Феодосийском регионе сработали системы ПВО», — говорится в сообщении.

Советник главы Крыма также сообщил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.

«Жертв и разрушений нет», — написал Крючков.

Как сообщало 29 марта ИА REGNUM, в Симферопольском районе Крыма системами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что дрон упал в поле. В результате никто не пострадал. Позже в тот же день советник главы республики Крючков сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крым, скорее всего, беспилотником «Стриж». По его словам, удар пытались нанести по координатам.