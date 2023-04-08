Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Дело готовившего покушение на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову украинского диверсанта Ярослава Жука передано в суд, сообщили 8 апреля в Южном окружном военном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Дело Ярослава Жука передано судье», — заявили в суде агентству ТАСС. Дату рассмотрения дела пока не установили.

Согласно материалам дела, покушение на Шапурову произошло в июне 2022 года во время празднования Дня России в Мелитополе у входа в административное здание.

Гражданин Украины Жук в июле был задержан в Запорожской области, как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На допросе украинец признался, что являлся исполнителем покушения. По его словам, он действовал по приказу СБУ.

Отмечается, что обвиняемый раскаивается в содеянном и согласился сотрудничать со следствием. Пока шло расследование, ему вменили ещё один эпизод по части 1 статьи 30 и статье 361 УК РФ («Приготовление к международному акту терроризма»).

В Крыму 7 апреля задержали украинского диверсанта, планировавшего подорвать крупную подстанцию в Керчи. У уроженца Ровненской области есть и украинское, и российское гражданство.