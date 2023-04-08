Москва, 8 апреля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Россияне столкнулись с дефицитом популярной настольной игры «Монополия». Запасы этого товара в российских магазинах практически исчерпались. Об этом 8 апреля сообщило РБК.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance/ТАСС Настольная игра «Монополия»

По данным сети магазинов «Мосигра», владелец этого бренда — американская компания Hasbro, известная по серии игрушек My Little Pony и игрушкам по мотивам «Звездных войн» и «Могучих рейнджеров», — прекратила поставки в Россию, и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно.

Также уточняется, что «Монополия» закончилась в магазинах страны почти сразу после Нового года, при этом новых поступлений не ожидается. Купить настольную игру ещё можно в магазинах «Детский мир», а также на Ozon и Wildberries. Однако в отзывах отмечается, что это неофициальная версия «Монополии» и качество у неё ненадлежащее.

Компания Hasbro приостановила деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине на фоне политической и экономической нестабильности. В отчёте за 2022 год Hasbro указывала, что приостановила «все поставки и распространение нового контента в России» и по состоянию на 25 декабря 2022 года «исчерпала все местные запасы».

Ранее о прекращении работы в России заявил датский производитель игрушек Lego. Он расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в стране — компанией «Мир кубиков».

Как сообщало ИА REGNUM, проверка, проведённая Роскачеством, показала, что популярные игрушки «Хагги Вагги», которые по большей части производятся в Китае, оказались небезопасными. Так, к игрушке существовал целый ряд претензий: отсутствие в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара, несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола.