Анкара, 8 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, которые нужны для начала работы международного газового хаба. Об этом 8 апреля заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. Благодаря им Botas [нефтегазовая компания Турции] и другие компании смогут работать гораздо быстрее и проще», — сказал он.

Донмез отметил, что после того, как центр газовой торговли заработает, цены на голубое топливо снизятся, что важно для Европы, а Турция окажется одним из рынков, который будет определять референсную стоимость газа.

Также министр уточнил, что Анкара рассматривает возможности сотрудничества с другими странами по транспортировке газа на территорию Европы и у неё имеются договорённости с Азербайджаном о создании совместного подобного предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в случае, если США запретят экспорт сжиженного газа, импортёров в Европейском союзе ждут большие трудности. При таком развитии ситуации, по её мнению, худшее для Брюсселя ещё впереди.