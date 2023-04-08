Сочи, Краснодарский край, 8 апреля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Спрос на горнолыжные курорты, расположенные на территории России, за прошедший зимний сезон увеличился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турагентства Travelata.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Отдыхающие на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи

Наиболее популярным курортным местом осталась Красная Поляна в Сочи, где в 2014 году проходили зимние Олимпийские игры. На неё пришлось около 58% продаж внутренних туров. Ещё 20% туристов выбрали для отдыха Домбайскую Поляну.

По данным туристического агентства, российские туристы за рубежом в прошедшем зимнем сезоне чаще всего выбирали Турцию, Грузию, Армению, Андорру и Азербайджан.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает в ближайшем будущем увеличения потока российских туристов, так как сфера туризма является важной составляющей двустороннего сотрудничества.