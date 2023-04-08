Эр-Рияд, 8 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Весной 2020 года, во время так называемой «ценовой войны» с Россией, когда сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи едва не развалилась, Эр-Рияд хотел стать «хозяином нефтяного сектора». Об этом 8 апреля рассказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью MBC Group, его слова приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам министра, в марте 2020 года отношения королевства с Россией зашли в тупик, и если Эр-Рияд хотел ещё снизить добычу нефти, то Москва предлагала подождать в этом вопросе.

Абдель Азиз уточнил, что, когда наследный принц Мухаммед бен Сальман узнал, что ОПЕК+ не смогла договориться с Россией по сокращению нефтедобычи, он заявил, что Саудовской Аравии нужно выйти на «максимальную производственную мощность» и «наводнить рынок нефтью», несмотря возможность резкого и чрезмерного падения нефтяных цен.

Также он отметил, что сложившаяся на тот момент ситуация на нефтяном рынке не касалась вопросов прибылей и доходов. Речь шла о том, кто станет хозяином всего нефтяного сектора.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в субботу американская газета Politico сообщила, что США не решились пересматривать отношения с Саудовской Аравией. Этого не произошло, несмотря на обещания Вашингтона пойти на такой шаг из-за решения ОПЕК+ в 2022 году сократить добычу нефти.