Киев, 8 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Предстоящее контрнаступление Вооружённых сил Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией, превышающей осеннюю более чем в два раза. Об этом сообщил американский телеканал Fox News в субботу, 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Крупнейший со времён Второй мировой войны вооружённый конфликт в Европе будет предполагать самую масштабную с момента начала военного конфликта мобилизацию [с украинской стороны], так как Киев готовится к весеннему контрнаступлению», — сообщает телеканал.

Военный аналитик и руководитель группы Института изучения войны Джордж Баррос в интервью Fox News добавил, что весной, в случае успешного наступления ВСУ, мы увидим серьёзные изменения в месторасположении линии соприкосновения.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru заявил, что Вооружённые силы Украины, предположительно, в начале своего весеннего контрнаступления попытаются нанести удар по важному транспортному узлу в Сватово Луганской Народной Республики.