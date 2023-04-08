Берлин, 8 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Вести борьбу с попытками обойти введённые против России санкции нужно гораздо эффективнее, чем это сейчас происходит в Германии и Европейском союзе, заявил 8 апреля вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Funke.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Хабек, который в Германии также возглавляет министерство экономики и защиты климата, назвал недопустимым обход санкций.

«Поэтому мы должны заняться этим вопросом гораздо энергичнее и решительнее», — сказал чиновник.

Германский вице-премьер напомнил, что возглавляемое им ведомство предлагало конкретные меры по устранению попыток обойти введённые против России из-за ситуации на Украине санкции и обсуждение этих шагов идёт как в правительстве ФРГ, так и на уровне ЕС.

Он предложил поучиться у Дании, где действует мониторинг таможенных данных, позволяющий выявить тех, кто уклоняется от санкций. Например, когда большое количество продаваемых ранее в Россию товаров вдруг отправляется в третью страну, в королевстве такие ситуации пристально изучают, таможня запрашивает комментарии у компаний.

Представитель партии «Зелёные» Хабек, который в конце марта призывал европейских коллег осуществлять контроль над конечными потребителями товаров двойного назначения в рамках борьбы с обходом санкций, 3 апреля посетил Киев. Он заявил, что ЕС рассчитывает на улучшение экономической ситуации на Украине и заинтересован в том, чтобы республика стала со временем «сильным экономическим партнёром» союза.