Нджамена, 8 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну за 48 часов. Об этом, как сообщает Barrons, говорится в заявлении, опубликованном министерством связи африканской страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

В заявлении подчёркивается, что посла вышлют за «невежливое отношение» и «неуважение к дипломатической практике».

«С нами официально не связывались», — сообщил при этом источник в посольстве Германии.

Посол Ян Кристиан Гордон Крике занимает должность с июля 2021 года, и правительство не дало никаких официальных объяснений его высылке. Ранее Крике работал дипломатом в Нигере, Анголе и на Филиппинах. Он также был специальным представителем Германии в регионе Сахель.