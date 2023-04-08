Вашингтон, 8 апреля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня сейчас невозможны, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Россия, заявляет Блинкен, якобы не готова сейчас вступить в конструктивные переговоры, она «должна дойти до того момента». Переговоры предполагают, что стороны заключат «справедливый и прочный мир», отметил глава Госдепа.

Но если переговоры приведут к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории», не будет прочного и справедливого мира, поскольку Россия может через некоторое время снова атаковать, перегруппировав свою армию, заявляет глава Госдепа США.

В России неоднократно отмечали невозможность переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в конце октября прошлого года на законодательном уровне запретил переговоры Киева с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 8 апреля, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не нужна за США, ни Европе, ни Азии, ни России. По его словам, Украина — всего лишь недоразумение, порождённое распадом СССР.