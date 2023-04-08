Техас, США, 8 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Федеральный судья штата Техас (США) Мэтью Качсмарик признал незаконным одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на продажу мифепристона — таблетки для аборта. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

Согласно заявлению федерального судьи, одобрение FDA на продажу мифепристона нарушает федеральное право штата Техас. Отмечается, что Мэтью Качсмарик отложил вступление решения в силу на семь дней, чтобы администрация президента США Джо Байдена могла подать апелляцию.

«Судебный процесс и это решение — ещё один беспрецедентный шаг в деле лишения женщин основных свобод и создания риска для их здоровья», — приводит издание слова Байдена.

Отмечается, что судебный запрет нарушит доступ к препарату для миллионов женщин по всей стране, в том числе и в штатах, где аборты разрешены на федеральном уровне.

В начале марта депутат Государственной думы, первый замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что вопрос о полном запрете абортов на территории России пока не обсуждался. Однако, по её словам, необходимо сделать так, чтобы аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, были видны государству.